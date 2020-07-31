بالفيديو| محمد عبده يهنئ جمهوره بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع "تويتر"، فيديو ظهر خلاله "فنان العرب" محمد عبده، مهنئًا جمهوره بعيد الأضحى المبارك.

وقال في الفيديو "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من خلال روتانا أحييكم وأحيي جميع جمهور الفن، وأتقدم بالتهنئة الخالصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسيدي خادم الحرمين الشريفين، وأتقدم بالتهنئة لسمو ولي عهده، اللهم اجعلهم ذخرا للعرب والمسلمين إن شاء الله".

وتابع "وأتقدم لجمهور الفن وروتانا بالتهنئة ربنا يعيده علينا باليمن والسعادة والبركة والصحة، وأن تزول هذه الغمة عن العالم بحول الله ويعود الأمن والسلام والصحة في جميع أنحاء العالم المؤمن بالله سبحانه وتعالى، كل سنة وانتم طيبين".

جدير بالذكر أن الفنان محمد عبده كان قد أحيا مؤخرًا حفلًا أونلاين، تحت رعاية شركة روتانا، والهيئة العامة للترفيه.