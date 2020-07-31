إلهام شاهين لـ"الخليج 365": أعشق فريد شوقي وبيته كان يشبه الصالونات الثقافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تعشق الفنان الراحل فريد شوقي، على المستوى الفني والإنساني.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "رانيا وعبير عارفين بحبه إزاي، وبقولهم ده أبويا أكتر منكم، وقف معايا في مواقف كتير، مقولش على أي نجم ده أبويا بس هو مواقفه معايا مواقف أبوة".

وتابعت إلهام "فريد شوقي أطيب قلب في الدنيا، كان بيجمع الفنانين بيته كل أسبوع بنتكلم في كل قضايا الحياة، بيته كان عامل زي الصالونات الثقافية أي موضوع يتفتح نتكلم فيه، ونسمع موسيقى، وياما من بيته طلع فنانين ومطربين، نسمعهم لأول مرة في بيته ونتكلم عنهم ونعملهم دعاية ويبدأوا يتشهروا، طلع نجوم في كل المجالات الفنية".

جدير بالذكر أن جمهور الفنان الكبير فريد شوقي، احتفل بمرور 100 عام على ميلاده أمس الخميس 30 يوليو. فريد أحد أهم نجوم السينما، خاصة وأنه أحد صناعها ولم يكن ممثلًا فقط، بل مارس التأليف والإنتاج، وقدم للسينما عشرات الأعمال الفنية المميزة، كما له عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية.