شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية قصة الشهيد "علي" سبتمبر المقبل بقصر ثقافة المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المخرج السعيد منسى فى مشروع " أبطال من بلدنا " الذى أطلقته وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وتنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة الدكتور أحمد عواض ، بعرض مسرحى عن الشهيد على على أحد أبناء القوات المسلحة البواسل والذى استشهد فى كمين البرث ، فى محافظة الدقهلية والذى من المقرر عرضه فى النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل بقصر ثقافة المنصورة .

ويقول المخرج السعيد منسى يشارك فى بطولة العرض كلا من محمد على ، ريهام فتحى ، أحمد جابر ، أمير عبد الواحد ، موسيقى وألحان دكتور صادق ربيع ، ديكور محمود الغريب ، أشعار رضا أبو النجا ، جرافيك محمد المأمونى ، وأضاف المخرج السعيد منسى ، تدور أحداث العرض حول الشهيد علي علي، وحمايته فى بلده وطباعه ، وحكايات والدته ووالده وأصدقاءه ، أثناء تواجده فى الخدمة بالجيش ، وكذلك كيف كان إحساسه بالمسئولية حيث هو من طلب أن يلتحق بسلاح الصاعقة، وطلب من الشهيد العقيد المنسى أن يخرج فى مداهمات ، وكان يتمنى الشهادة ، وكان الشهيد على على قد توفى له ستة أخوه ، وقال لوالدته فى آخر زيارة له قبل استشهاده، "مات ليكى 6 من الأبناء وسأكون أنا السابع وبالفعل استشهد في كمين البرث.

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يذكر أن وزارة الثقافة المصرية قد أطلقت مشروع " أبطال من بلدنا " من أجل تخليد أبناء القوات المسلحة العظماء وإستنهاض الهمم لإستكمال المسيرة الحضارية، ويهدف هذا المشروع إلى تحويل قصص الأبطال التى ضمها كتاب حكايات الولاد والأرض للكاتب الصحفى محمد نبيل إلى أعمال مسرحية من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة والذى يرئسها الدكتور أحمد عواض، وستطوف تلك الأعمال المسرحية مختلف أنحاء البلاد لإلقاء الضوء على الأمجاد التى حققتها أبناء القوات المسلحة بهدف المساهمة فى بناء الشخصية الوطنية .