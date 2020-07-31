نيرمين الفقي تستعيد ذكريات طفولتها بصورة على البحر.. شاهد كمّ تغيرت

رنا صلاح الدين - تقضي النجمة المصرية نيرمين الفقي أجازتها الصيفية حالياً في إحدى المدن الساحلية، وقد حرصت على مشاركة متابعيها أجواء الأجازة بصور ومقاطع فيديو مبهجة لها على البحر.

نيرين فاجأت متابعيها، وفتحت معهم صندوق ذكرياتها، ونشرت صورة من طفولتها على البحر مع مجموعة صور حديثة لها على الشاطئ، معلقة عليها: «الماضي والحاضر»، حيث تفاعل الفانز مع الصورة بتعليقات أبدوا فيه استغرابهم من حجم التغير الذي طرأ على الفنانة مع تقدم عمرها، في الوقت الذي أكدوا فيه أنها تزداد أنوثة وجاذبية كلما تقدم سنها.

وفي مقطع فيديو مميز، استعرضت الفنانة مهاراتها في السباحة، حيث ظهرت تصارع الأمواج بشكل احترافي، وقد اعربت الفنانة عن استمتاعها بممارسة هوايتها بتعليق كتبت فيه: «رغم البحر عالي بس برضو تحفة»، حيث نصحها الفانز بضرورة توخي الحذر مع كثرة حوادث الغرق هذه الفترة، كما لفت أغلب متابعيها إلى احتشام ملابس البحر الخاصة بالفنانة، وعدم ارتدائها للـ«مايوهات» المثيرة.

من ناحية أخرى، آخر أعمال نيرمين الفقي، كان مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون" ضمن حكايات الجزء الثالث ‏من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك" ‏الذي ‏عرض مؤخرا‎، وذلك أمام رانيا محمود ياسين وإيهاب فهمي ومحمد عادل، والعمل ‏من ‏تأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين ‏وإخراج أكرم فريد.