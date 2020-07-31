فن ومشاهير

آمبر هيرد تتسوق مع حبيبتها الجديد.. صور

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9b0d3bf404.jpgرنا صلاح الدين - امبر هيرد

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي، مجموعة من الصور للممثلة والنجمة أمبر هيرد، وهي تتسوق في وقت متأخر من المساء مع حبيبتها بيانكا بوتي في وسط لندن يوم الأربعاء 29 يوليو، وذلك بعد انتهاء محاكمة التشهير التاريخية بينها وبين زوجها السابق جوني ديب.

وكانت قضية التشهير بالنجم العالمى جونى ديب، قد انتهت ضد الصحيفة البريطانية the sun بعدما اتهمته بإساءة معاملة الزوجة السابقة آمبر هيرد يوم الثلاثاء 28 يوليو، بعد ثلاثة أسابيع من جلسات المحكمة التى شاهد العالم من خلالها علاقة حب مليئة بالفضائح.

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ويقاضى نجم The Pirates of the Caribbean نيوز جروبز، ناشر صحيفة ذا صن ، ورئيس التحرير التنفيذى للصحيفة، دان ووتون ، في المحكمة العليا فى لندن بسبب مقال تم نشره فى أبريل 2018 ، قال عن جونى ديب بأنه "ضرب زوجته".

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وقال ديفيد شيربورن، محامى ديب فى الختام، إن الممثل أنكر بشدة "هذا الادعاء الذى يدمر السمعة وينهى مسيرته الفنية، ومن المتوقع أن يصدر حكمه فى غضون عدة أسابيع.

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وكانت قد استمعت محكمة لندن يوم الاثنين لمرافعة نهائية من الدفاع تصف الممثل الشهير جونى ديب بأنه مدمن مخدرات تنتابه نوبات من العنف وكاره للنساء، بعدما تعدى بالضرب على زوجته واستخدم ألفاظًا مسيئة عن النساء.

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وجاءت تلك المرافعة قرب انتهاء المحاكمة التي ستبت فى دعوى بالتشهير رفعها ديب ضد صحيفة بريطانية نصفية القطع.

ويقاضى ديب، نجم سلسلة أفلام قراصنة الكاريبى، مجموعة (نيوز جروب نيوزبيبرز) التى تنشر صحيفة (ذا صن) وأحد صحفييها وهو دان ووتون بسبب مقال نشرته الصحيفة فى 2018 ووصفته فيه بأنه يضرب زوجته.

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النجم العالمي البالغ من العمر 57 عامًا، قد أدلى وزوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد 34 عامًا، بشهادتيهما خلال المحاكمة، حيث قال ديب إنه لم يكن عنيفًا أبدًا مع هيرد أو أى امرأة أخرى وإنها هى التى هاجمته. وروت هيرد عدة وقائع قالت فيها إن ديب اعتدى عليها بالضرب.

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