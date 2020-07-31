فريد شوقي.. الملك خطف صديقته وتزوج 5 مرات وله شقيق توأم.. صور

رنا صلاح الدين - له عدد كبير من الألقاب فهو ملك الترسو والفتوة ووحش الشاشة أيضا، قدم عدد مميز من الأدوار في السينما والدراما، وطوال 50 عاما قدم عطاء فنيا مميزا واكتشف عددا من النجوم، إنه الفنان المصري فريد شوقي.

ولد فريد شوقي في السيدة زينب عام 1920، وتخرج من الهندسة، ثم التحق بالمعهد العالي للسينما.

فريد شوقي و هدى سلطان

انضم إلى فرقة المخرج المسرحي عزيز عيد، وظل يتردد على مسارح شارع عماد الدين مؤديًا أدوار الكومبارس في فرق يوسف وهبي ونجيب الريحاني وعلي الكسار.

فريد شوقي و هدى سلطان

بدأ حياته في السينما من خلال أدوار صغيرة مع الفنان أنور وجدي.

كانت انطلاقته الفنية من خلال فيلم ‹الأسطى حسن›، وتوالت عليه الأدوار بعد ذلك.

فريد شوقي و هدى سلطان

شارك في تأليف وإنتاج عدد من الأفلام، وبلغ رصيده الفني ما يقرب من 300 فيلم.

قدم أدوارًا على شاشة التليفزيون في مسلسلات «البخيل وأنا، الشاهد الوحيد، صابر يا عم صابر، عم حمزة والعبقري›.

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فريد شوقي و هدى سلطان

له شقيق توأم يشبهه تمامًا، وهو ضابط برتبة لواء واسمه أحمد شوقي، وقد ظهر في إحدى الصور مع الفنانة هدى سلطان.

أشار شوقي في مذكراته إلى موقف جمعه بالملك فاروق، عندما التقى به في إحدى السهرات في ملهى «حلمية بالاس»، حيث كان «شوقي» يراقص امرأة فاتنة الجمال اسمها «نوسة»، فأمر الملك بخروجه من المكان، موضحًا أن الملك خطفها منه.

فريد شوقي و هدى سلطان

تزوّج 5 مرات في حياته، بدءًا من زواجه من ممثلة هاوية وهو في الثامنة عشرة من عُمره، والثانية من محامية، والثالثة من ممثلة غير مشهورة، تُدعى زينب عبدالهادي، أما المرة الرابعة فكانت الأشهر من الممثلة هدى سُلطان، وأخيرًا زوجته التي استمرت معه حتى وفاته، سهير تُرك.

كون ثنائيا فنيا مع الفنانة هدى سلطان والتي ظل متزوجا منها لمدة 15 عاما، وكان يغار عليها بشدة، وقال إن وجد كل ما يطلبه فيها، وكونا معا شركة إنتاج.

فريد شوقي و هدى سلطان

كان يشجع النادي الأهلي بتعصّب، لدرجة أنه يرفض مجرد فكرة انتماء زوجته لنادي الزمالك، فقد قال خلال حواره في أحد البرامج: «لو زملكاوية، كنت خليتها أهلاوية، مادام جوزها أهلاوي لازم تبقى أهلاوية، بحكم الشرع يعني، إذا كان مذهب حنفي أو شافعي لازم تبقى تبع جوزها›.

رحل فريد عام 1998، عن عمر يناهز 78 عاما.