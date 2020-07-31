إقامة صلاة عيد الأضحى في 17 ألف مسجد بالسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية تجهيز 17 ألفاً و129 جامعاً ومسجداً إضافياً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف مناطق المملكة.
وحددت الوزارة مواعيد إقامة الصلاة في كل منطقة مع التشديد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وأوضحت الوزارة أن عدد الجوامع والمساجد بمنطقة الرياض بلغ 3607، وفي مكة المكرمة 2597، وفي المدينة المنورة 1231، وفي المنطقة الشرقية 1387، وفي عسير 2361، والقصيم 1156، وحائل 828، والباحة 581، وفي نجران 250، وجازان 2015، وتبوك 456، والجوف 338، وبالحدود الشمالية 322.
كما جرى تحديد موعد إقامة الصلاة في كل من مدينة الرياض عند الساعة (5:36)، وفي العاصمة المقدسة (6:08)، وفي المدينة المنورة (6:04)، وفي مدينة الدمام (5:19)، وفي أبها (6:02)، وفي بريدة (5:44)، وفي حائل (5:51)، وفي الباحة (6:05)، وفي نجران (5:57)، وفي جازان (6:05)، وتبوك (6:10)، وفي سكاكا (5:57)، وفي عرعر (5:45) دقيقة.
وأكدت الوزارة على جميع منسوبي المساجد بتهيئتها وفتحها قبل الصلاة بساعة، وإغلاقها بعد صلاة العيد، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي وفق بروتوكول العودة إلى المساجد، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
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