شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "زنزانة 7": نسبة إشغال الـ 25 % بالسينمات مش فى صالح الأفلام المعروضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج إبرام نشأت إنه يضع حاليا اللمسات الأخيرة والنهائية لفليمه "زنزانة 7" من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر، إستعدادا لعرضه خلال الأيام المقبلة، موضحا أنه أنتهى من مونتاج الفيلم، وأصبح العمل الآن فى زمام الشركة المنتجة.

وعن رأيه فى نسبة الإشغال بالسينمات التى تبلغ 25 % وصفها بالضئيلة والتى لن تكون فى صالح الأفلام المعروضة بجانب فيلمه فى ظل الأزمة التى يعانى منها العالم فى ظل انتشار جائحة كورونا .

وجاء قرار التأجيل رغم طرح صناع الفيلم "الأفيش ويتصدره النجمان أحمد ‏زاهر ونضال الشافعى، وكان فريق العمل قد انتهى من تصوير مشاهد الفيلم كاملا يوم ‏‏13 يوليو الماضى بحضور معظم أبطاله نضال الشافعى وأحمد زاهر وعبير صبرى ‏وأحمد التهامى.‏

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ويجسد نضال الشافعى ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام ‏نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فى الفيلم عدد من الوجوه ‏الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏

وأثار فيلم "زنزانة 7" مؤخرا جدلاً واسعًا بعدما أعلن فريق عمل الفيلم مشاركة مطرب ‏المهرجانات عمر كمال فى تقديم أغنية دعائية للفيلم، ما دفع نقابة الممثلين إلى التدخل، ‏فيما أكد المنتج أنه تم استبعاد فكرة مشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال فى تقديم ‏أغنية دعائية لفيلمه الجديد "زنزانة 7"، مشيرا إلى أنه بعدما تواصل مع نقابتى المهن ‏التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكى، والمهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر، ‏اكتشف أن المطرب عمر كمال مازال تحت قرار الإيقاف من قبل الموسيقيين، ولا يجوز ‏مشاركته فى أعمال فنية للغناء فيها.‏

فيلم "زنزانة 7" من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا مصرى وعبير صبرى ومنة ‏فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام ‏نشأت.‏