شكرا لقرائتكم خبر عن هل سافر ويل سميث برفقة زوجته لإنقاذ زواجهما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سافر ويل سميث وجادا بينكيت سميث إلى جزر البهاما لإنقاذ زواجهما؟، كشفت العديد من المواقع العالمية خلال الفترة الماضية سميث وزوجته جادا سميث سافرا إلي جزر البهاما في فندق مخصص للمشاهير تبلغ قيمة غرفته في الليلة الواحدة 3000 دولار، وذلك للنفاذ زواجهما بعد ظهور الزوجة في البرنامج تعترف بخيانة زوجها .

في حين أكد موقع gossipcop أن كل ما نشر بخصوص سفر ويل سميث وزوجته غير صحيح علي الإطلاق وأنهما ليس في محاولات لإنقاذ زوجهما كما ان جزر البهاما لم تفتح أبويها أمام الزائرين بعد بعد الإغلاق بسبب جائحة الكورونا.

وكانت جادا اعترفت لزوجها ويل سميث، بخيانها له حيث جلست المغنية البالغة من العمر 48 عامًا مع زوجها لإجراء محادثة حميمة في برنامجها علىFacebook ، Red Table Talk وكشفت عن أن صداقتها تطورت مع أوجست قبل حوالي أربع سنوات، وفي نفس الوقت كان الزوجان يمران بوقت صعب وقد انفصلا وأنها قامت بخيانته.

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وقرر الزوجان الحديث في الأمر بعدما نفيا مزاعم أوجست، وهي أن ويل أعطاه مباركة علي علاقة مع جادا، وأكدا أن زواجهما ليس تقليديًا وأنهما لديهما "شراكة حياة"، وقالا الزوجان إنهما مضطران للتحدث بصراحة لأنه كان هناك الكثير من الشائعات التي تدور حولهما.

وقالت بينكيت سميث إنها بدأت صداقة مع المغني قبل حوالي أربع سنوات ونصف، وأصبحت العلاقة أكثر من مجرد صداقة عندما زادت الخلافات بينها وبين سميث