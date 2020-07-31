محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: أعلن السيناريست أيمن سليم توقيعه عقد مسلسل "موسم الحساب" مع الفنانة غادة عبدالرازق. ونشر أيمن عبر حسابه الخاص على فيسبوك خبر التعاقد، بصورة تجمعه مع الفنانة غادة عبدالرازق عقب توقيع العقد. Advertisements وكتب: "موسم الحساب 2021". وانهالت عليه التهاني من عدد من نجوم الفن. غادة قدمت رمضان الماضي مسلسل "سلطانة المعز"، وعرض أيمن مسلسله "حواديت الشانزليزيه" خارج السباق الدرامي الرمضاني

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد "حواديت الشانزليزيه".. أيمن سليم يتعاقد مع غادة عبدالرازق على "موسم الحساب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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