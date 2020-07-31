شاهد أحدث إطلالتين لـ"روبي".. إحداهما داخل البحر بصحبة زوج شقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة روبي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة لاقت إعجاب جمهورها.

كما نشر إسلام زوج شقيقتها الفنانة كوكي، صورة تجمعه بها، على يخت داخل البحر، وأعادت روبي نشر نفس الصورة عبر خاصية "القصص القصيرة" بنفس الموقع.

جدير بالذكر أن آخر أعمال روبي، كان مشاركتها في فيلم "حملة فرعون" أمام الفنان عمرو سعد، كما عُرض لها العام الماضي الجزء الثاني من فيلم "الكنز.. الحب والمصير" مع الفنان محمد رمضان، وشاركت في بطولة مسلسل "أهو ده اللي صار" بطولة الفنانة سوسن بدر والفنان أحمد داوود.