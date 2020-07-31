أحلام ترد على تهنئة إليسا لها بعيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: ردت الفنانة أحلام على تهنئة الفنانة إليسا لها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر موقع التغريدات الشهير "تويتر". وكتبت أحلام "وأنا كمان بحبك كتير اليسا، وإلك مكانة في قلبي حبيبتي، ويارب تكوني دايما بخير وصحة وحب ونجاح وبتمنالك دايما التوفيق حبيبة قلبي". Advertisements كانت إليسا كتبت لأحلام " ينعاد عليكي يا حبيبة قلبي. مش معقول شو بحبك وشو إلك مكان خاص بقلبي لصدقك ومحبتك وإنسانيتك. ان شاء لله كل سنة وإنتي بخير وبدوام النجاح والصحة يا رب". جدير بالذكر أن إليسا تستعد لطرح ألبومها الغنائي الجديد، وكشفت قبل أيام عن أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم الألبوم "صاحبة رأي".

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