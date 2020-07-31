بالصور..بريطانية تعيش “حياة غريبة” كالكائنات الفضائية

وعبرت لوري لي، البالغة من العمر 30 عاما عن أمنيتها في أن يتحول جلدها للون الأزرق بشكل دائم وتبحث عن طريقة لذلك.

ولقبت لوري نفسها باسم alien freak وتشير إلى أنها تتحدث اللغة الكلينغونية وهي لغة ظهرت لأول مرة في عام 1979 في فيلم star trek وتم سماعها خلال هلاك سفينة الفضاء الخاصة بقوم الكلينجون، كانت خيالية في بادئ الأمر وتطورت للغة حقيقية لها حروفها الخاصة ومعجم يضم كل مفرداتها.

وتستعرض لوري دائما مظهرها الخيالي والغريب عبر صفحتها على ”إنستغرام“ باسم Instagram Houari، حيث لديها أكثر من 10 آلاف متابع تعرض لهم مظهرها وملابسها الغريبة الشبيهة بمظهر الكائنات الفضائية.

وقالت لي إنها ”ارتدت هذا النمط من الملابس منذ أكثر من 10 سنوات، واستلهمت الأسلوب من ”جيارو“، التعبير المستخدم لتعريف ثقافة الموضة الفرعية في اليابان.“

وأضافت أنها تشعر بالراحة عند ارتداء هذا النمط وتلوين نفسها باللون الأزرق، مشيرة إلى أن صفحتها على ”إنستغرام“ تُثري حياتها لأنها تحب مشاركتها مع متابعيها.

Advertisements

وتابعت لوري أنها تنشر قصصا تفاعلية كثيرة في حسابها على ”إنستغرام“ لأنها تحب التعرف على ردود الفعل، مشيرة إلى أن البعض يعتبر الأمر سخيفا إلا أن أغلب التعليقات إيجابية، ففي الماضي كانت تتلقى الكثير من تعليقات الكراهية والتهديدات بسبب مظهرها.

وعبرت لي عن أمنيتها ورغبتها الوحيدة في الحياة وهي أن تكون باللون الأزرق بشكل دائم.

يُذكر أن هناك العديد من الفتيات اللاتي عبرن عن هوسهن بتغيير مظهرهن بشكل دائم، فكانت قد أنفقت عارضة الأزياء الأسترالية ”آمبر لوك“ أكثر من 25 ألف دولار لإجراء أكثر من 100 وشم وثقب في مختلف أنحاء جسدها، بالإضافة إلى تغيير لون مقلة عينيها.

وتمتلك آمبر آلاف المتابعين الذين يعشقون الفن الذي يُغطي ملامح جسدها، بعد نشرها العديد من الصور على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتفتخر عارضة الأزياء الأسترالية، المعروفة بمظهرها اللافت بامتلاك أكثر من 80 ألف متابع على إنستجرام، وقامت بتطبيق الوشم الأسود على ذراعيها ووجهها وأرجلها، كما قامت بعمليات الثقب الجلدي وغيرت مقلة العين إلى اللون الأزرق.