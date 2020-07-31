شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهيم الصديق الوفى لـ ماجد المصرى في مسلسل الوجه الآخر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان أحمد فهيم، لأسرة مسلسل "الوجه الآخر"، الذى يلعب بطولته النجم ماجد المصرى، من إنتاج شركة سينرجى، وبدأ فهيم تصوير دوره منذ يومين، حيث يقدم شحصية "الصديق الوفى" وكاتم أسرار صديقه ماجد المصرى، الذى يتزوج من بطلة العمل نسرين طافش خلال أحداث المسلسل، وتتوالى الأحداث .

ويقدم ماجد المصرى شخصية مهندس، يدخل في عدة أزمات، أبرزها الصراع على المال بطرق غير مشروعة، ومن خلال تلك المواضيع يتناول ماجد المصرى قضية مهمة للمجتمع المصرى، خاصة أن تلك المواضيع تهم قطاع كبير من الجمهور، المسلسل مكون من 45 حلقة.

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مسلسل "الوجه الآخر" يعد ثان البطولات الدرامية لماجد المصرى، ويشاك فى البطولة كل من نسرين طافش، هبة الاباصيرى، محمد على رزق، حنان سليمان، وعدد كبيرمن الفنانين، والمسلسل قصة ماجد المصرى، سيناريو وحوار فداء الشندويلى، إخراج سميح النقاش.

يشار إلى أن أحد فهيم، قدم آخر أعماله الفنية بمسلسل "البرنس"، ونال إشادات كبيرة عن دوره في العمل، الذى قدم بطولته النجم محمد رمضان، تـأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في بطولته أحمد زاهر، روجينا، نور اللبنانية، رحاب الجمل، ريم سامى.