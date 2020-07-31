شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان يتباهى بلياقته البدنية فى أحدث ظهور مع زوجته على الشاطئ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجوم المرشحين لجائزة إيمى لعام 2020 على أدوارهم كممثلين رئيسيين فى مسلسل محدود أو فيلم، ومن بين هؤلاء المرشحين لجوائز إيمى 2020، النجم العالمى هيو جاكمان، عن Bad Education، لكن هيو جاكمان قرر الاسترخاء على الشاطئ فى هامبتون مع زوجته ديبورا لى فورنيس.

وفى مجموعة صور تعد أحدث ظهور للنجم العالمى وزوجته، ظهر جاكمان البالغ من العمر 51 عامًا، وهو يتباهى بجسده متناسق العضلات وهو يرتدى سروال سباحة أسود فقط أثناء استمتاعه بالمياه، فيما ارتدى بقدميه حذاء رياضى مثقب باللون الرمادى أثناء مغادرته الشاطئ.

وقام هيو جاكمان، هو وزوجته، بالغطس فى المحيط قبل العودة إلى منزلهما المحلى فى هامبتونز، وارتدت "ديبورا" ملابس سباحة سوداء من قطعة واحدة للغطس، ومغطاة بسراويل رياضية رمادية، كما كانت ترتدى حذاءًا مطابقًا لزوجها، ولكن بلون أبيض نقى، وكانت تحمى نفسها من الشمس بقبعة رعاة البقر والنظارات الشمسية الدائرية ذات الوردى، كما جلبوا كلبهم إلى الشاطئ معهم للاستمتاع ببعض الوقت فى الشمس، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ومن جهته، قال الممثل الأسترالى، لصحيفة هوليوود ريبورتر، أن احتفالاته السعيدة بدات عندما استيقظت ابنته آفا، البالغة من العمر 15 عامًا، فى منزلهم فى إيست هامبتون، فى نيويورك، عندما اكتشف أنه تم ترشيحه لدوره فرانك تاسونى فى دراما الجريمة، وقال "أشعر بمباركة.. أنا ممتن لكونى جزءًا من فيلم تحب القيام به يبدو أن الناس يستجيبون له وبعد ذلك تحصل على ترشيح.. كان يعنى الكثير".

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بعد الإعلان عن ترشيحات إيمى، قال هيو فى بيان: "أشعر بالتواضع من الترشيحات بالنسبة لى والفيلم.. ومتحمس لأن يتم تسميتى مع مجموعة من الممثلين الموهوبين"، وأضاف النجم X-Men: "تقديرى الكبير لكل أولئك الذين آمنوا بـ Bad Education - وخاصة فريق العمل الدؤوب فى HBO".

كما واصل هيو احتفالاته على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث شارك مقطعًا من ممثل ديدبول رايان رينولدز يهنئه على ترشيح إيمى، وفى وقت سابق من هذا الشهر، كشف أنه كان يشعر بالحنين إلى الوطن وأراد العودة إلى أستراليا، بعد فترة طويلة من الإغلاق فى نيويورك بسبب جائحة الفيروس التاجى.

وكانت ديبورا وأطفالهما، أوسكار، وأفا، فى ملبورن عندما تم الإعلان عن COVID-19 جائحة فى مارس، ولقد سافروا فى البداية إلى هناك من نيويورك فى رحلة عمل، ثم عادوا إلى أمريكا بعد أربعة أيام فقط، وقال هيو، بعد أن نصح بالعودة إلى منزله الأمريكى قبل إغلاق الحدود: "لم يكن أحد يعرف حقًا ما يحدث.. لقد كانت صدمة كبيرة".