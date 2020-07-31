شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يشارك فى بطولة مسلسل "جمال الحريم" مع نور اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجم خالد سليم في بطولة مسلسل "جمال الحريم" ، الذى تلعب بطولته النجمة نور اللبنانية، وهو من إنتاج شركة سينرجى، حيث تعاقد سليم بشكل رسمي الأيام الماضية، حيث يقدم دوراً مميزاً خلال أحداث المسلسل، الذى تكتبه سوسن عامر في تجربتها الدرامية الأولى، وتخرجه منال الصيفى .

وتجرى الشركة المنتجة حاليا إبرام باقى التعاقدات، حيث يتبقى عدة شخصيات نسائية من المقرر الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة، خاصة أن مؤلفة العمل سوسن عامر سلمت جميع حلقات المسلسلسل للبدء فى التصوير مباشرة.

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وعلى جانب آخر، وصل النجم خالد سليم خلال الأيام الماضية لمدينة بيروت من أجل تصوير الجزء الثالث من برنامج "قعدة رجالة"، الذى يقدم هذا العام بشكل جديد من خلال المواضيع التي يناقشها.

يذكر أن خالد سليم كان احتفل خلال الأيام الماضية بنجاح كليبه الجديد "اللي فات مات" وحقق مشاهدات عالية بالإضافة إلى وصول تحدي الأغنية لأكثر من 10 ملايين على "تيك توك".