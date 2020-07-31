شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يحتفلون بعيد الأضحى.. أحمد حلمى بصورة مع الخروف: "اعمل نفسك ميت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من النجوم على تهنئة جمهورهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يحل أول أيامه اليوم الجمعة، حيث نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وكتبت: "اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم.. عيد أضحى سعيد عليكم وينعاد عليكم بألف خير وصحة وسلامة على كل الدول العربية".

وبطريقته الكوميدية المعهودة، نشر الفنان أحمد حلمى، صورة مركبه له مع خروف، وكتب تعليق ساخر عليها: "أعمل نفسك ميت.. أعمل نفسك ميت"، وكأنه يوجه نصيحة للخروف للهرب فى هذه الليلة من الذبح كأضحية بمناسبة العيد، كما هنأت هند صبرى، جمهورها بمناسبة عيد الأضحى، ونشرت صورتها عبر حسابها على "إنستجرام"، فى صورة ظهرت فيها وهى تمسك بالورود، وكتبت "عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير".

كما غردت الفنانة سيرين عبد النور، "كل عيد أضحى وأنتم إلى الله أقرب.. كل عام وأنتم بخير وصحة.. عيد الأضحى.. عيدكم راحة"، كذلك شاركت الفنانة ميريام فارس، بتهنئة لمتابعيها عبر حسابها على "تويتر"، وكتبت "أضحى مبارك لكل بلدان العالم، بالأخص بلدى لبنان يلى شعبه رايح ضحية ظروف قاسية عم تنفرض عليه على جميع الأصعدة، بتمنى هل العيد يحملنا معه الصحة وسلام والأمل يلى ما لازم نتخلى عنه أبدًا".

Advertisements

فيما كتب الفنان كاظم الساهر، فى تغريده عبر حسابه على "تويتر"، "كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك"، كما نشرت الفنانة لطيفة، صورتها عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر"، وكتبت فى تعليقها عليها: "كل سنة وأنتم طيبين وبخير وكل حد يتمنى أمنية تتحقق له إن شاء الله.. عيد أضحى سعيد".