شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقوس عيد الأضحى لصلاح عبد الله ووليد توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان صلاح عبد الله، من أحلى ذكريات الطفولة بالنسبة لى في العيد هو لحظة حصولى على العيدية، وكذلك من أهم اللحظات التى لها واقع كبير على نفسى حاليا عندما تجتمع الأبناء والأحفاد حولى فى العيد من أجل العيدية، فالعيدية من أهم طقوس العيد.

وأضاف صلاح عبد الله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى مع الفنانة نجوى إبراهيم، والذى عرض فيديو خاص من زفافه، يوم عقد قرانى أخترته ليكون هو نفس يوم مولدى كى يصبح له قيمة جميلة فى حياتى وقد تزوجت عندما كان عمرى ٣٤ عاما وكانت زوجتى تصغرني بحوالى ستة عشر عاما وأتذكر أن فى هذا اليوم بكيت بكاءا شديدا ولم أكن أعرف ما سبب هذا البكاء ولكنى أعتقد أنه كان بسبب توترى الشديد وخوفى من الحياة القادمة، ولكنه فى النهاية كان يوم جميل.

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وعلق أيضا صلاح عبد الله على فكرة رفض البعض للمشاهد الساخنة قائلا، عندما تعرضت لأزمة صحية عام ٢٠١٠، كان أى عمل يعرض على بعدها أصرح للمخرج أن هناك بعض الحركات الجسدية التى لا أستطيع القيام بها وذلك للأمانة الفنية وهو حر إذا أراد أن يستبدلنى، لذا أنا أرى أن كل فنان حر طالما يقول رأيه بكل صراحة فهذه حريته الشخصية وهذا أمر لا يسيء أبدا لزملائه .

فيما حل الفنان وليد توفيق ضيفا من خلال فيديو لايف عبر برنامج سكايب، وقال، عديتى أن أكون معكم فى برنامج التاسعة، مؤكدا، أن مظهر العيدية موجود فى لبنان مثل مصر تماما وكان لنا طقوس معينة فى العيد مثل الصلاة والتجمع لتناول الفطور والحصول على العيدية ولكننى أتذكر فى العيد كنت أساعد والدى حيث كنت أعمل منذ الصغر، وحتى عندما اشتهرت كنت أقضى العيد فى الحفلات والعمل.

وعن علاقته الزوجية الناجحة بملكة الجمال چورچينا رزق قال، الوصفة السحرية لاستمرار علاقتنا هو الاحترام المتبادل، فالزوجة هى الأم والأخت كما أن المنزل خط أحمر فالبيت بالنسبة لى هو الميناء الذى يستريح فيها المركب، وچورچينا فضلت البيت عن الشهرة، مشيرا إلى أن ابنها "على" من زوجها السابق هو ابنه الكبير، فنحن راحلون والأبناء هم الذين سيبقوا لذلك لابد أن نغرس الحب فيهم .