بالصور والفيديوهات| هنادي مهنى تحتفل بعيد ميلادها مع "خطيبها" أحمد خالد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاجأ الفنان أحمد خالد صالح، خطيبته الفنانة هنادي مهنى، واحتفل بعيد ميلادها وسط مجموعة من أصدقائها، ونشرت هنادي صورًا وفيديوهات من الحفل، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتبت هنادي في تعليقها على الصور موجهة حديثها لخطيبها "أنت حقًا هديتي من الله، أنا محظوظة أنني امتلكك، شكرًا على كل شيء، بحبك يا أحلى حاجة في حياتي".

وتابعت "شكرًا لكل شخص جاء، لقد صنعتم يومي، وشكرًا لكل شخص لم يستطع الحضور، لقد افتقدتكم".

جدير بالذكر أن هنادي مهنى وأحمد خالد صالح شاركا في مسلسل "الفتوة" في رمضان المنقضي، بطولة ياسر جلال، نجلاء بدر، مي عمر، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، أحمد صلاح حسني، ليلى أحمد زاهر، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.