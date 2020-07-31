نجوم الفن يهنئون الجمهور بـ"الأضحى".. أحدهم يحب القاهرة بالعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الجمهور بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونستعرض أبرزهم في السطور التالية..

عمرو يوسف

هنأ الفنان عمرو يوسف محبيه عبر "فيسبوك"، وكتب: "كل سنة وانتم طيبيين وعيد أضحى مبارك عليكم جميعاً"، وعبر "تويتر": "كل سنة وأنتم طيبين وسالمين وفرحانين وبخير، وعيد أضحى مبارك عليكم جميعًا، مين هنا بيحب القاهرة في العيد زي حالاتي".

خالد النبوي

عبر "تويتر" هنأ الفنان خالد النبوي جمهوره، وكتب "كل وأنتم طيبين يا ناس يا طيبين، أتمنى لكم السعادة والسلامة دايما".

كريم عبدالعزيز

أما الفنان كريم عبدالعزيز فنشر صورة له على موقع التغريدات الشهير، وكتب في تعليقه عليها تهنئة بعيد الأضحى "عيد أضحى سعيد على الشعب المصري وكل الأمة العربية".

درة زروق

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بفستان أحمر، الفنانة التونسية درة زروق اختارت إرسالة معايدتها للجمهور، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وعلقت "عيد مبارك وسعيد عليكم".

خالد سليم

وعبر "فيسبوك" كتب الفنان خالد سليم: "كل سنة وانتو طيبين وبخير وصحة وسعادة.. عيد أضحى مبارك عليكم في كل مكان".

آمال ماهر

وكتبت المطربة آمال ماهر على صفحتها بموقع فيسبوك: "عيد أضحى مبارك عليكم وكل سنة وأنتم طيبين".

إسعاد يونس

ونشرت الفنانة إسعاد يونس، صورة مرسومة لها، مكتوب عليها عيد أضحى مبارك، عبر "فيسبوك"، وعلقت "كل سنة واحنا كلنا طيبين".

إليسا

كتبت الفنانة إليسا عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "أضحى مبارك للجميع. بتمنى تعيشو هالعيد بكل فرح وطمأنينة ويحمل معه كل السلام والأمل لكل الدول العربية بهالظروف الصعبة اللي عم نعيشها كلنا. الله يحمي الجميع".