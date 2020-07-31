أحمد حسام ميدو ينشر صورة نادرة لعمرو دياب بملابس كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: شارك أحمد حسام ميدو لاعب كرة القدم السابق ومدرب الزمالك سابقًا، متابعي حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، صورة نادرة للفنان عمرو دياب. الصورة التي نشرها ميدو جمعت عمرو مع لاعب كرة القدم محمد أبو العلا، وتم التقاطها قبل سنوات، ظهرا خلالها مرتديان قميص منتخب ناشئين. جدير بالذكر أن عمرو دياب طرح قبل ساعات أغنية الجديدة "يا بلدنا يا حلوة" كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور.

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