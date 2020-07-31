تفاصيل وموعد عرض القطط في عيد الأضحى

يستعد صناع مسرحية "القطط" للعرض مجدداً في عيد الأضحى المبارك، وذلك مع كامل الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي اقرتها وزارة الصحة، لضمان سلامة جميع الحضور.

ومن المقرر أن تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض "القطط " على مسرح متروبول بالعتبة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

مسرحية القطط" مسرحية كوميدية غنائية استعراضية للمخرج صفوت صبحى، تأليف وأغاني صفوت زينهم، وديكور فادي فوكيه، موسيقى وألحان صلاح الشرنوبي، بطولة راندا قطب، سيد جبر، صفوت صبحي ، جلال عثمان.