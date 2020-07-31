الحجار وصالح والحلو ونسمة محجوب وبلاك تيما على مسارح الأوبرا في اغسطس

اعدت دار الاوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، برنامجاً فنيا ثريا خلال شهر أغسطس، يأتى ضمن الخطة الزمنية التدريجية لعودة الحياة الى الانشطة والفعاليات الابداعية فى مصر.

ويتضمن مجموعة من العروض المتنوعةً التى تشمل الوان ابداعية متميزة، وينطلق عقب انتهاء عيد الاضحى المبارك ويقام على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ( النافورة – المكشوف – اوبرا الاسكندرية ) طبقاً للاجراءات الوقائية التى اعتمدتها الدولة حفاظاً على السلامة العامة للجمهور والفنانين والعاملين.

ويشمل حفلات لعدد من النجوم والفرق الجادة الى جانب فرق دار الاوبرا على الحجار ، مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير

عمرو سليم ، محمد الحلو بقيادة المايسترو سليم سحاب ، نسمة محجوب ، بلاك تيما ، بغدادى بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى ، وفرق الاوبرا ( عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية – نجوم اوبرا القاهرة – الانشاد الدينى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام " احتفالا بالسنة الهجرية الجديدة " – القومية العربية للموسيقى – الموسيقى العربية للتراث - فرسان الشرق للتراث " عرض ريا وسكينة " – اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى – وتريات اوبرا الاسكندرية بمشاركة فرقة سويت ساوند بقيادة الدكتور منير نصر الدين ).

المنشد على الهلباوى ، حفل من اعمال الموسيقار بليغ حمدى ، سعيد الارتيست ، كلثوميات ، حفل العندليب الاسمر وفرقة الحضرة الى جانب 3 معارض تشكيلية للفنانين سالى الحريرى ووليد شاهين بقاعة صلاح طاهر والدكتور محمد الديب بقاعة زياد بكير ، هذا الى جانب استضافة العرضين المسرحيين الطوق والاسورة والسيرة الهلامية من انتاج البيت الفنى للمسرح .

يذكر ان عروض الاوبرا خلال شهر يوليو شهدت اقبالا جماهيريا حيث علقت مسارحها لافتة كامل العدد طبقاً للسعة الامنة المسموح بها والتى تصل الى 25 % من الطاقة الاستيعابية الفعلية الى جانب تطبيق كافة التدابير الاحترازية التى تم التعارف عليها والتزم بها الجميع .