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فريق فابريكة يحيي حفلا غنائيا بساقية الصاوي

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يقدم فريق فابريكا حفل غنائي بعد غياب يوم الخميس المقبل الموافق ٢٧ من أغسطس، وذلك على خشبة مسرح النهر.

 

فريق فابريكا تقوده مغنية الأوبرا السوبرانو المصرية الشهيرة الدكتورة نيفين علوبة التى قامت منذ سنوات بالتفكير فى تأسيس فرقة من الأصوات الشبابية الجيدة لتدخل بها

مجال الغناء الاستعراضى، وهى مبادرة كان لا بد منها فى غياب هذا النوع من الشكل المعروف عالميًّا والذى ارتبط عند الكثيرين بالأعمال الغنائية المسرحية الكبيرة.

 

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ويشار إلي ان تقام حفلات ساقية عبدالمنعم الصاوي مع اتخاذ

كافة الاجراءات الاحترازية الذى نص عليها بيان رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% واجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.

 

وفى هذه الظروف قررت الساقية ان تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسي. 

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