فيديو.. رامي صبري يطرح خطيرة بمناسبة عيد الأضحى

طرح النجم رامي صبري اليوم أغنيته الجديدة "خطيرة" على اليوتيوب، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى. وقال رامى صبرى الأغنية تعتمد على ريتم الأغانى السريعة والصيفية، وتحمل العديد من المفاجآت، وأقدمها بشكل مختلف عن أعمالى السابقة، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.. "خطيرة" من إنتاج R Music production وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند". وتحمل العديد من المفاجآت، وأقدمها بشكل مختلف عن أعمالى السابقة، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.. "خطيرة" من إنتاج R Music production وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند". وتقول كلماتها:.. لأ دي خطيره بجد خطيرة .. كل ما أشوفها بفضل في حيره Advertisements خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة .. جت علقتني أنا في ثانيتين عيني عليها يا عيني عليها أيوه .. أنا عمري ما شوفت كده روحوا قولولها مفيش تاني منها .. أجمل من كل الحلوين جت ناويهالي و مرتبالي .. عرفت خلاص أنا أتجاب منين

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