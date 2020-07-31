تفاصيل عرض أفراح القبة في عيد الأضحى

تقدم فرقة مسرح الشباب على المسرح العائم الصغير بالمنيل العرض المسرحي "أفراح القبة"، وذلك خلال ثانى وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك، فى تمام الساعة السابعة مساء.

يشار إلي أن العرض عن رواية للأديب العالمي نجيب محفوظ، وتدور أحداثها خلال حقبة السبعينيات، حول ممثلى فرقة مسرحية يقومون بتقديم عرض جديد يحمل اسم "أفراح

القبة"، يكتشف فيه الممثلون بكواليس المسرح، أن أحداث المسرحية تدور حول شخصياتهم الحقيقية، وأن مؤلف المسرحية يعرض أسرارهم التي حدثت بالماضى، لذلك يسعى الممثلون لإيقاف ما يجري، لكن مالك الفريق يُصر على استكمال العمل، فيجدون أنفسهم مجبرين على الاستمرار في تمثيل أدوارهم الحقيقية.

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يذكر أن عرض "أفراح القبة"، بطولة محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، عبير لطفى، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء عبير بدراوي، تأليف موسيقى أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.