كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر أويس مخللاتي: "الهيبة" حقق لي نجومية كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان أويس مخللاتي إن مشاركته في مسلسل "الهيبة" بكل أجزائه، وقبله في مسلسل "نص يوم"، زادته خبرة سواء في قراءته للنص أو الشخصية ومروراً بطريقة وقوفه أمام الكاميرا.

وأوضح في تصريحات صحفية، أنه شعر بنضج كبير انعكس في شخصية صخر التي سيجسدها في مسلسل "الهيبة" في جزئه الرابع

وتطرق إلى مشاركة ابنة بلده الممثلة ديما قندلفت في الجزء الرابع من "الهيبة"، معربا عن سروره بالتعامل معها ومحبته لها.