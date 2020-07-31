تراند اليوم : شاهد.. أحمد فهمي يدعم زوجته هنا الزاهد

دعم الممثل المصري ​أحمد فهمي زوجته الممثلة المصرية ​هنا الزاهد بعد حضوره العرض الخاص لفيلمها الجديد “الغسالة”، اذ نشر صورة لهما من العرض، وعلّق عليها عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: “دائما فخور بيكي و دائما مكسرة الدنيا”، وكتبت له هنا قائلة: “شكرا لتحفيزك و دعمك ليا الدائم”.

وكان دخل القائمون على البرامج في قناة cbc في مفاوضات مع هنا الزاهد لتقديم مواسم جديدة من برنامجها “هزر فزر” وفق ما علم موقع الفن، وذلك بعد نجاح الموسم الأول من البرنامج وإعلان القناة عن بدء عرض الموسم الثاني يوم الأحد المقبل، ومازالت هنا تدرس الفكرة، خصوصاً أنها صورت عدداً كبيراً من الحلقات قبل رمضان الماضي.