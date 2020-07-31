تراند اليوم : بإطلالة ناعمة .. سوسن بدر تهنيء جمهورها بعيد الأضحي – شاهد

هنأت الفنانة سوسن بدر جمهورها بحلول عيد الأضحى المبارك.

صورة نادرة- شريهان مع ابنتها في الحج

نشرت سوسن صورة جديدة لها على حسابها على Instagram ظهرت فيها بإطلالة رقيقة مع شعرها الرمادي القصير، وكتبت متمنية للجميع الخير والصحة والسعادة.

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أبدى الجمهور إعجابه بإطلالة سوسن وطريقة تصفيف شعرها.

يشار إلى أن سوسن بدر شاركت في رمضان 2020 في مسلسل “ونحب تاني ليه” مع ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، ‏وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وكذلك في مسلسل “النهاية” مع يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، باسم مغنيه، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي، من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي.