شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم: هاخد العيدية من خطيبى أول يوم العيد ولا أحب تقديم مشاهد أخجل منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة نيللى كريم على هامش حلول عيد الأضحى، اعتدت أن أحصل على عيدية من والدى أنا وأخى طيلة حياتنا وكان ذلك من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد، وكذلك أحب أن أعطى العيدية لأولادي.

وأضافت نيللى كريم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى والفنانة نجوى إبراهيم على القناة الأولى، من المؤكد أننى سأحصل على العيدية من خطيبى فى أول أيام العيد، وأكدت نيللى أن العيدية لم تقتصر على المال فقط فالكلمة الحلوة هى عيدية والسؤال عيدية، وأكبر عيدية أحصل عليها عندما أجتمع مع أولادكى.

وعند سؤالها عن حياتها الشخصية وقصة الحب التى تعيشها تلك الأيام رفضت نيللى كريم البوح بأى تفاصيل وقالت أحب أن تكون حياتى الشخصية صندوق مقفول، فالجمهور لا يهمه سوى أعمالى الفنية وعندما أقوم بأى حوار صحفى أو لقاء يكون دائما بمناسبة عرض مسلسل أو فيلم جديد .

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وعن مسلسل "بـ ١٠٠ وش" التى قدمته هذا شهر رمضان الماضى، قالت تعمدت أن أخرج من إطار الشخصيات المعقدة فكل ما قدمته من مسلسلات مثل ذات وسجن النسا وغيرهم كانت شخصيات لديها مشاكل، لذا قررت هذا العام أن أخرج عن هذا، ويرجع الفضل للمنتج والفنان جمال العدل فقد اتفقنا أن نقدم عمل كوميدى فكنت أحتاج للضحك وأكون سعيدة فى التصوير، والنصب فى المسلسل قدم بشكل كوميدى وليس شكل شيطانى أو مؤذى مثلما قدم فيلم "لصوص لكن ظرفاء" وغيره فالهدف كان الضحك فقط .

وأضافت نيللى معلقة على أراء بعض الفنانين بإملاء شروط بعدم تقديم مشاهد حميمية، قالت أعتقد أن كل فنان سواء ممثل أو مخرج حر فى اختياراته، ولكنى أحب ان أقدم المشاعر الحقيقية فى أعمالى، وأيضا إذا قدمت مثلا روميو وچوليت هل سيصح أن يقف روميو مع حبيبته چوليت على بعد خمسة متر، وعندما تموت كيف سيستطيع أن ينقذها بدون لمسها.

وأستكملت، عندما قدمت فيلم "678" للمخرج محمد دياب كان فيلم عن التحرش لم يحوى مشهد واحد به تلامس بين ولد وبنت فقد قدمه المخرج بشكل احترافي فهذه حرفية ورؤية مخرج فكل شيء من الممكن أن يقدم بطريقة لائقة دون مناظر خارجية، وفى النهاية أنا لا أحب أن أقدم مشاهد أخجل منها فيما بعد، فحتى لو هقدم قصة حب لابد أن تظهر بالشكل الائق مثلما كان يحدث فى الأفلام القديمة .