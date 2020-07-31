شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان يهنئ الأمة الإسلامية: عيد أضحى مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمى أميتاب باتشان، على تهنئة الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى، حيث نشر صورة عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، مكتوب عليها "عيد الأضحى المبارك"، ويحتفل المسلمون حول العالم بمناسبة عيد الأضحى، فيما يؤدى الحجاج شعائر فريضة الحج بالمسجد الحرام، وسط إجراءات احترازية للوقاية من تفشى فيروس كورونا المستجد.

ويأتى هذا بعد المعاناة التى خاضتها عائلة النجم الهندى الشهير أميتاب باتشان، خلال الأسبوعين الماضيين داخل مستشفى العزل الصحى عقب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتى سبق وأعلن عنها اسطورة الفن الهندى فى منشور له عبر إنستجرام.

ويشار إلى أنه فى تطورات جديدة للحالة الصحية لعائلة أميتاب باتشان، كان قد أكد أبهيشيك نجل أسطورة الفن الهندية فى تغريده جديدة عبر حسابه بموقع تويتر، عن نتائج المسحة التى أجرتها عائلته، والتى أثبتت تعافى ابنته وزوجته إيشواريا من فيروس كورونا وخروجهما من المستشفى لاستكمال فترة عزلهما فى المنزل، بينما جاءت نتائج مسحته إيجابية مع والده واستمرار حجزهما فى مستشفى نانافاتى فى مومباى.

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وسرعان ما نشر أسطورة الفن الهندى صورة لزوجة ابنه وحفيدته عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، ليعلن عن فرحته بتعافيهما وخروجهما من المستشفى، قائلاً "لم أستطع التحكم فى دموعى اثناء خروجهما من العزل".

وكان أسطورة الفن الهندى أميتاب باتشان، قد أعلن اصابته بفيروس كورونا فى 11 يوليه الجاري، وسرعان ما انضم اليه نجله أبهيشيك وزوجته وابنته للعزل الصحى بعد ظهور بعض اعراض الإصابة بالفيروس وتم نقلهم الى مستشفى للعزل فى مومباى.

وفى وقت سابق، تحدث الفنان العالمى أميتاب باتشان عن آخر تطورات حالته الصحية، الخميس، معربًا عن شكره الشديد لكل من حاول الاطمئنان عليه أو دعا وصلى من أجل تعافيه من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال أميتاب باتشان عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إنه تلقى العديد من الرسائل القصيرة وعلى واتساب وإنستجرام وجميع وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا: "أرى جميع محبتكم ودعواتكم وصلواتكم عبر السوشيال ميديا.. امتنانى ليس له حدود".

أما عن برتوكول العلاج من فيروس كورونا المستجد الذى يخضع له الفنان الهندى فى أحد المستشفيات فقال أميتاب باتشان عبر حسابه الشخصى على تويتر: "بروتوكول المستشفى مقيد لا أستطيع أن أقول المزيد.. الحب".