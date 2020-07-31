شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنى تتغزل فى خطيبها أحمد خالد صالح بفيديوهات وصور جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة هنادى مهنى، بعيد ميلادها الثالث والعشرين مع والدها الموسيقار هانى مهنى وخطيبها الفنان أحمد خالد صالح، وشاركت هنادى صور عيد الميلاد مع جمهورها، والتى ظهرت فيها مع والدها وخطيبها أثناء الاحتفال بتورتة عيد الميلاد التى زينت بصورها أثناء الطفولة والشباب.

نشرت هنادى مهنى، صور وفيديوهات الاحتفال عيد ميلادها، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وغازلت خطيبها أحمد خالد صالح، فى تدوينة على الصور، حيث كتبت "إنك حقًا هبة من الله وأنا حقًا محظوظة لامتلاكك.. شكرا لك على كل شىء، أنا مباركة.. بحبك يا أحلى حاجة فى حياتى.. شكراً لكل من حضر، لقد قضيت يومى، ولمن لم يتمكنوا من ذلك، فقد كان اليوم ينقصكم.. بحبك يا أحمد".

وكان ترتيب الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة الشابة هنادى مهنى، مع والدها الموسيقار هانى مهنى وخطيبها الفنان أحمد خالد صالح، مفاجأة رتبها لها عدد من أصدقائها بمساعدة والدها، وكان قد تداول رواد مواقع التواصل عددا من الفيديوهات من الحفل، وظهرت به وهى ترقص مع والدها، وفيديو آخر خلال إضاءة شموع تورتة عيد الميلاد مع خطيبها.

وفى تصريحات سابقة للفنانة الشابة، عن مشاركتها فى عملين فى الموسم الرمضانى "الفتوة" و"خيانة عهد"، كانت قد قالت إنها كانت خائفة جداً وبشكل كبير، مضيفة "الفنان لازم يتعب ويعمل كده ويبذل مجهودا وأن تكثف من أعمالها لاكتساب الخبرة خاصة فى أوقات الطاقة".

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وأرجعت، فى لقاء عبر تطبيق "زووم" عبر برنامج " القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أسباب ظهورها "نحيفة" كثيرا مقارنة بأدوارها فى العملين إلى اتباعها حمية غذائية بغية تخفيض وزنها، مشيرة إلى أن هدفها القادم هو النزول 30 كيلو جرامًا.

وحول دورها فى مسلسل الفتوة، قالت "طبيعة دورى خلتنى أخاف جداً وكنت حريصة فى أدائى أن تكون طريقة كلامى متماشية مع الدور وكنت بخاف تبان طريقتى غربية شوية أو مودرن، وده يتنافى مع شخصية المسلسل، مشيرة إلى أنها لم تكن تتخيل أن ترى نفسها فى هذا الدور والفضل فى ذلك يعود للمخرج والمؤلف وماعرفش إزاى اختارونى فيه؟ وأنا لو مكانهم مكنتش اخترت نفسى فيه، بالإضافة إلى خوفى من العمل مع فنانين كبار".