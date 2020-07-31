شكرا لقرائتكم خبر عن الآن.. تابعوا المنشد مصطفى عاطف live مع As3ad على انستجرام ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل لقاء المنشد مصطفى عاطف، لايف ببرنامج live مع As3ad، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لليوم السابع على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

https://www.instagram.com/youm7

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يتحدث "عاطف" عبر اللايف عن بداياته في الإنشاد، وإحساسه لحظة رفعه للآذان لأول مرة من مسجد الفتاح العليم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما سينشد العديد من الموشحات، بالإضافة لتكبيرات العيد بمناسبة ليلة عيد الأضحى المبارك.



المنشد مصطفى عاطف والزميل محمد أسعد

يذكر أن المنشد مصطفى عاطف، أتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وهو خريج كلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة الأزهر، ويعتبر أصغر عضو مجلس إدارة بنقابة الإنشاد، بجانب أنه أول مؤذن بمسجد الفتاح العليم.

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برنامج live مع As3ad، يقدمه الزميل محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع على انستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على اسئلتهم.