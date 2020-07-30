الجسمي وعاصي والمهندس يشعلون الساحة الغنائية بعيد الأضحى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل نجوم الغناء في العالم العربي التحضير لتقديم حفلات غنائية متميزة في عيد الأضحى، ويحرص الجميع على تقديم باقة متنوعة من الأغنيات الجديدة والقديمة لكسب ود ورضا كل الأذواق العربية.

وفي هذا التقرير ترصد ”الخليج 365” أبرز الحفلات الغنائية المقرر إقامتها في خلال عيد الأضحى.





يحيي المطرب الإماراتي حسين الجسمي والمطربة اللبنانية يارا حفلاً كبيراً بعنوان "حفل العيد والعطاء" يقام ثاني أيام عيد الأضحى، وقد تم تخصيص عائد الحفل لصالح الأطفال المتأثرين بجائحة كورونا.



ويشارك في الحفل بجانب يارا والجسمي مجموعة من نجوم برنامج "ذا فويس كيدز" والحفل سيذاع مباشرة على قناة "إم بي سي 1".





وتتضمن الفترة المسائية المشتركة بين تلفزيون دبي وقناة سما دبي حلقات العيد الخاصة من برنامج "هذه دبي"، الذي يبث من "مردف سيتي سنتر" مع ليلى المقبالي وإبراهيم استادي.

وتستضيف مجموعة من الفنانين الإماراتيين، منهم عادل إبراهيم ومريم العلي ونخبة مميزة من الضيوف، قبل أن يحين موعد سهرة العيد الاستثنائية على تلفزيون دبي بعنوان "معاً في العيد" التي تستضيف ماجد المهندس في لقاء وسهرة غنائية خاصة مع المذيعة ديالا مكي.

يقدم ماجد المهندس في هذه السهرة مجموعة من أغنياته على المسرح، كاشفاً عن العديد من الأسرار والمفاجآت في مسيرته الفنية والإنسانية، وتتخلل السهرة الغنائية الخاصة مجموعة من اللقاءات الحصرية مع نيللي كريم وآسر ياسين ونجوم الموضة العالمية.

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وفي أول أيام العيد، يطل فنان العرب محمد عبده في حفل "معيدين معكم"، بينما يحيي راشد الماجد سهرة ثالث أيام العيد، ليقدم باقة من أجمل أغنياته ويعرض الحفلين على قناة "إم بي سي 1".

يتزامن الاحتفال بعيد الأضحى مع عيد الجيش اللبناني، وقد تم اختيار النجم عاصي الحلاني لإحياء حفل كبير في العاصمة بيروت.

وسيقدم خلال الحفل مجموعة متميزة من الأغنيات بالإضافة لأغنيته الأخيرة التي طرحها منذ فترة قصيرة وتحمل عنوان "رجعتيني لبدايتي".





وفي العاصمة المصرية القاهرة يحيي المطرب محمد عدوية حفل غنائي من داخل قصر عابدين السبت المقبل، والحفل عبر موقع "يوتيوب"، ومن المقرر أن يقدم فيه الأغنيات التي طرحها في ألبومه الأخير منذ أيام والذي يحمل اسم "سكوت خلاص".

ومن المتوقع أن يشار ك أيضاً الفنان الكبير "أحمد عدوية" نجوم الغناء الشعبي في مصر "عبد الباسط وطارق الشيخ وأحمد شيبة"، في حفل أونلاين أول أيام عيد الأضحى، ويبدأ الحفل في العاشرة مساءً.