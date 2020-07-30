لماذا لم تكمل ديزني سلسلة "ديدبول"؟.. رايان رينولدز يكشف السر

مرّ وقت طويل على إتمام شركة ديزني صفقة القرن، والتي اشترت فيها شركة فوكس وممتلكاتها الفنية، ورغم ذلك لم تأخذ ديزني بعد قرارًا بشأن مستقبل أعمال فوكس حتى الآن.

وينتظر شركة ديزني قرار مصيري بشأن الكثير من أفلام فوكس، وعلى رأسها سلسلة Deadpool "ديدبول"، إذا كانت ترغب في إكمالها أو الاكتفاء بأجزائها السابقة وإسدال الستار عليها.

ووفقًا لموقع "كوميك بوك" الأمريكي، يُمثل انتظار ديزني كل هذه الفترة لاتخاذ القرار لغزًا لا يعرف أحد حله.





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ومع ذكرى طرح أول أجزاء السلسلة، حاول الممثل رايان رينولدز فك ملابسات هذا اللغز بخفة دمه الشهيرة من خلال عدة تدوينات على موقع "تويتر"، قال فيها: "منذ 5 أعوام تم تسريب عدة مشاهد من فيلم (ديدبول)، والآن حان الوقت لأخبركم لماذا لما يصدر الجزء الثالث من ديدبول حتى الآن".

وتابع: "السبب هو أنني ما زلت أبحث عن الشخص الذي سرّب مشاهد الفيلم، وعندما أجده سنطرح الجزء الثالث".

وألحق رينولدز هذه التغريدات بمقطع فيديو يتضمن بعض المشاهد المسربة، على ألحان موسيقى مسلسل "ألغاز لم تُحَل".

ورغم أن تغريدات رينولدز لا تمثل أكثر من مزحة مع الجمهور، لكن الموقع يرى أنها تضفي ضغطا على ديزني ومارفل لاستكمال السلسلة ذات الشعبية الكبيرة قريبًا.