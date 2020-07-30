حليمة الشرباصيالجمعة 2020/7/31 01:20 ص بتوقيت أبوظبي
مرّ وقت طويل على إتمام شركة ديزني صفقة القرن، والتي اشترت فيها شركة فوكس وممتلكاتها الفنية، ورغم ذلك لم تأخذ ديزني بعد قرارًا بشأن مستقبل أعمال فوكس حتى الآن.
وينتظر شركة ديزني قرار مصيري بشأن الكثير من أفلام فوكس، وعلى رأسها سلسلة Deadpool "ديدبول"، إذا كانت ترغب في إكمالها أو الاكتفاء بأجزائها السابقة وإسدال الستار عليها.
ووفقًا لموقع "كوميك بوك" الأمريكي، يُمثل انتظار ديزني كل هذه الفترة لاتخاذ القرار لغزًا لا يعرف أحد حله.
ومع ذكرى طرح أول أجزاء السلسلة، حاول الممثل رايان رينولدز فك ملابسات هذا اللغز بخفة دمه الشهيرة من خلال عدة تدوينات على موقع "تويتر"، قال فيها: "منذ 5 أعوام تم تسريب عدة مشاهد من فيلم (ديدبول)، والآن حان الوقت لأخبركم لماذا لما يصدر الجزء الثالث من ديدبول حتى الآن".
وتابع: "السبب هو أنني ما زلت أبحث عن الشخص الذي سرّب مشاهد الفيلم، وعندما أجده سنطرح الجزء الثالث".
وألحق رينولدز هذه التغريدات بمقطع فيديو يتضمن بعض المشاهد المسربة، على ألحان موسيقى مسلسل "ألغاز لم تُحَل".
ورغم أن تغريدات رينولدز لا تمثل أكثر من مزحة مع الجمهور، لكن الموقع يرى أنها تضفي ضغطا على ديزني ومارفل لاستكمال السلسلة ذات الشعبية الكبيرة قريبًا.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا لم تكمل ديزني سلسلة "ديدبول"؟.. رايان رينولدز يكشف السر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.