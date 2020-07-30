صُناع "باتمان" يتركون للجمهور اختيار النهاية

أعلن صناع فيلم الأنيميشن Batman "باتمان" تركهم الخيار مفتوحاً للجمهور لاختيار نهاية الفيلم.

ووفقاً لموقع "ديلي دوت" الأمريكي بنى صناع الفيلم أحداثه على سلسلة القصص المصورة Batman: A Death in the Family "باتمان: موت في العائلة"، والتي نٌشرت عام 1988، وتضمنت أحداثها حيلة مبتكرة، إذ تحوي القصة على رقم خاص يمكن للقراء الاتصال به واختيار نهاية القصة.





وتناولت القصة السوداوية حياة جيسون تود، شخصية حلت محل البطل الخارق روبن صديق ومساعد باتمان، وكيف تم اختطاف جيسون وتعذيبه على يد الجوكر.

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وتركت القصة للجمهور اختيار النهاية، إذا كانوا يرغبون في قتل جيسون أو بقائه على قيد الحياة، وبعد آلاف الأصوات قرر صناع القصة قتل جيسون في نهاية السلسلة استجابة لرأي الجمهور.

ورأت شركة "دي سي" أن تتبنى نفس الأسلوب في فيلم الأنيميشن الجديد، أسوة بحلقة "Bandersnatch" من مسلسل الخيال العلمي بلاك ميرور.

ومن المتوقع أن يترك فيلم "باتمان" القادم كثيراً من الخيارات للجمهور، بعضها يرتكز على شخصية البطل الخارق روبن، مع مراعاة عدم تكرار الخيارات كي لا يمل المشاهد.

ولاقت حلقة "Bandersnatch" اهتماماً كبيراً، الأمر الذي شجع بقية شركات الإنتاج على تكرار التجربة.