في عيد الأضحى.. أفضل 8 مسلسلات إسبانية على "نتفليكس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت مسلسلات "نتفليكس" الإسبانية في تحقيق شعبية كبيرة مؤخراً، خاصة مع كثرة الأعمال الجيدة التي تنتقيها.

"الحارس القديم" يحطم أرقام نتفليكس القياسية

وتتنوع الأفلام والمسلسلات الإسبانية على "نتفليكس" بين أكشن وكوميديا ورومانسية أيضاً، الأمر الذي قد يسبب الحيرة والتشتت لبعض المشاهدين.

إذا كنت تبحث عن عروض جيدة تقضي معها عيد الأضحى، ترشح لك مجلة "كوزموبوليتان" الأمريكية في التقرير التالي أفضل العروض الإسبانية على "نتفليكس" لمساعدة الجمهور في تقضية وقت ممتع.

1- Money Heist (بيت المال)





المسلسل الإسباني الأشهر عالمياً، والذي تسبب نجاحه في لفت الأنظار للدراما الإسبانية ووضعها على الخريطة.

يتناول المسلسل مجموعة من 8 سارقين، يقودهم البروفيسور، يحاولون تنفيذ مجموعة من أصعب عمليات السرقة في تاريخ إسبانيا.

2- Élite (النخبة)





يتتبع المسلسل حياة 3 طلبة فقراء يلتحقون بمدرسة أرستقراطية بمنحة خاصة، والتصادمات التي تحدث بين الطلبة الفقراء والأغنياء وتقودهم إلى جريمة قتل.



3- Cable Girls (فتيات الكابل)





تدور أحداث المسلسل عام 1920، حيث يتم إنشاء أول شركة تليفون وطني في مدريد، ويتتبع المسلسل 4 نساء يقررن العمل في الشركة والموازنة بين العمل والعائلة والحب.

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4- Locked Up (لوكد أب)





يدور المسلسل حول فتاة إسبانية تقع في حب رئيسها في العمل، الذي يورطها في قضية احتيال ضريبي، تؤدي إلى دخولها السجن.



5- Grand Hotel (جراند أوتيل)





تدور أحداثه في بدايات القرن الـ20، حينما يقرر رجل وسيم يدعى جوليو زيارة أخته التي تعمل في فندق؛ فيفاجئ باختفائها، ويأخذ على عاتقه مهمة البحث عنها وإيجادها، وقد صدر عنه نسخة مصرية.



6- High Seas (سفينة برمودا)





يتناول المسلسل رحلة سفينة فاخرة من إسبانيا إلى ريو دي جانيرو، يفاجأ ركابها بوفاة أكثر من شخص على متنها بشكل غامض، بينما كافة الأدلة تشير إلى تورط شقيقتين.



7- Criminal: Spain (مجرم: إسبانيا)





سلسلة لجرائم تحقق فيها الشرطة باللغة الإسبانية، وتدور أحداثها في أكثر من دولة منها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.



8- The Neighbor (الجار)





مسلسل أكشن كوميدي، يتناول رحلة حبيبة سابقة لكشف هوية حبيبها البطل الخارق، الذي هجرها مؤخرا.

