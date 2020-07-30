بومبيو: نثمن جهود القيادة السعودية للوساطة من أجل دفع اتفاق الرياض المزيد

أشاد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الخميس، بجهود القيادة السعودية للوساطة من أجل دفع اتفاق الرياض.

وقال بومبيو في تغريدة له: "نأمل أن تعمل جميع الأطراف في اليمن على توحيد البلاد وتحقيق الاستقرار والازدهار بها"

وفجر الأربعاء، أعلنت السعودية تقديمها آلية للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لتسريع العمل على تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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وتضمنت الآلية بنودا أبرزها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتكليف رئيس الوزراء معين عبدالملك بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، على أن تكون مناصفة بين الشمال والجنوب.

كما شملت تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، واستمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ الـ 22 من يونيو/حزيران الماضي.

وكشف مصدر مسؤول في السعودية، الأربعاء، النقاب عن أن الآلية تشمل خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، ويباشروا مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.