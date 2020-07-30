مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي: تركيا تعتمد على المرتزقة لتحقيق مكاسب سياسية المزيد

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إن تركيا تعتمدعلى المرتزقة لتحقيق مكاسب سياسية في ليبيا.

وتابع المحجوب في تصريحات صحفية، مساء الخميس، إن الجيش الليبي متمسك بخروج المرتزقة من أراضي البلاد ضمن المخرجات الأساسية لمؤتمر برلين لحل الأزمة الذي عقد يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إن حكومة السراج والقوات التركية لم يعد لديها مليشيات قادرة على القتال وهي تعتمد الآن على المرتزقة بالأساس، مشددا على أن قوات الجيش الليبي مستعدة لمعركة سرت (غرب) وتحظى بدعم عربي وإقليمي واسع.

وتستمر تركيا في تحدي القرارات الدولية التي تحظر نقل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا رغم تلويح أوروبي بفرض عقوبات.





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ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.

وفي وقت سابق أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إنه تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة.

وأكد أن القوات المسلحة لن تبدأ بالهجوم، ولكنها ستتصدى لأي محاولات من المليشيات أو القوات التركية للاقتراب من مواقعها.

وأوضح المسماري، أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية مناطق النفط، من المليشيات المسلحة التي تهدر أموال الشعب الليبي وثرواته.