إنفوجراف.. كيفية صلاة عيد الأضحى في المنازل‎

يأتي عيد الأضحى هذا العام مختلفاً في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، وتطبيق العديد من الدول إجراءات احترازية منها إغلاق أماكن التجمعات مثل المساجد والجامعات.

وقال مركز الأزهر العالمى للفتوى إن صلاة العيد سنة مؤكَّدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تُصلّى في السَّاحات والمساجد الجامعة؛ ولكن أن حال وباء كورونا دون تأديتها فى السّاحات جماعةً، فإنه يجوز للمسلم أن يؤديها فى منزله جماعة مع أهل بيته أو منفردًا بغير خطبة، على هيئتها المعلومة، وفي وقتها المعلوم.

Advertisements

ويبدأ وقت صلاة العيد بعد شروق الشَّمس بثلث ساعة، ويستمر إلى قبل أذان الظُّهر بثلث ساعة كذلك، فإذا دخل وقت الظهر فلا تُصلَّى؛ لفوات وقت أدائها.

الإنفوجراف التالي يوضح المزيد عن كيفية صلاة عيد الأضحى في المنازل:



