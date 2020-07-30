شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الموجى: نجاة بيعجبها ذكاء عمرو دياب وصوت أنغام.. وهكذا تقضى أوقاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموسيقار يحيى الموجى إن الفنانة الكبيرة نجاة انعزلت تماما خلال الفترة الماضية وخاصة منذ ظهور فيروس كورونا.وأوضح الموجى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الفنانة الكبيرة كانت قبل ذلك يمكن أن تخرج للتمشية ولكن وهى تغطى وجهها حتى لا يتعرف عليها أحد، مؤكدا أنها تريد أن تحاففظ على صورتها فترة الشباب فى أذهان جمهورها.

وقال الملحن والموزع يحيى الموجى :" نجاة بصحة جيدة وبتتحرك وتغنى وعايشة كويس، لكنها فرضت على نفسها حظر شديد وانعزلت تماما منذ انتشار فيروس كورونا، فلا تقابل أحد ولم تخرج من بيتها نهائيا حتى تصدعت العمارة التى تسكن فيها"

وأوضح قائلا:" هى موسوسة جدا ولديها من يخدمونها ولكن بعد انتشار كورونا كانت تتعامل معهم من وراء الباب ، حيث وضعت ما يشبه "السبت" على باب الشقة يضعون فيها طلباتها وتتحدث معهم فيما تحتاجه وتأخذ طلباتها بعد أن ينصرفوا "

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وأكد الموجى أن الفنانة نجاة الصغيرة تقضى أوقاتها فى متابعة الفضائيات و كل الأحداث وتصلى وتقرأ القرآن، مؤكدا أنها تتابع الأغانى الجديدة والمطربين الشباب، قائلا :"بيعجبها صوت أنغام وشيرين وأمال ماهر، وذكاء عمرو دياب وطريقته فى إدارة موهبته، ودايما تقول عنه بيعرف يختار أغانيه ويطور نفسه ودائما تقارنه بمن حوله وتقول أذكى أبناء جيله لأنه لا يظهر كثيرا فى اللقاءات".

وكان الموزع والملحن يحيى الموجي آخر من تعاون مع الفنانة الكبيرة نجاة ، حيث قام بتوزيع أخر أغانيها " كل الكلام" والتى غنتها نجاة منذ 3 أعوام ، كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وألحان طلال، وتوزيع موسيقى يحيى الموجى وإخراج هانى لاشين.