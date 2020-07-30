شكرا لقرائتكم خبر عن بـ"سيجار" ومساحة.. أحمد فلوكس ينظف سطح منزله ويهنئ الجمهور بالعيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان أحمد فلوكس، جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا بطريقة كوميدية، حيث ظهر فى مقطع فيديو وهو يشرب سيجار فى بدايته ومع فتح "كادر" التصوير كشفت الكاميرا عن استعداد فلوكس لتنظيف سطح منزله قبل احتفالات عيد الأضحى المبارك، ووجه أحمد فلوكس، التهنئه لجمهوره، قائلًا: "عيد سعيد عليكو.. كل سنة وأنتو طيبين".

ويظهر أحمد فلوكس، فى مقطع الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وهو يرقص أثناء تنظيفه سطح المنزل بالمساحة والمياه، وكتب فى تعليقه على الفيديو: "الحب والشوق والعشق.. الضحك والسعادة والتفاؤل.. كلمات راقية جدًا تساعد الإنسان على الاستمرار فى الحياة.. كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية".

يأتى هذا بعدما استعاد الفنان أحمد فلوكس ذكرياته مع العزف على الدرامز، ونشر فيديو له وهو يلعب عليه، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليه: "امبارح حبيت ارجع 10 سنين لورا.. السن روح".

وكان أصدر الفنان أحمد فلوكس، بيانًا صحفياً، بشأن ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن تداول أنباء تفيد بحبس شقيقته، 6 أشهر بعد زعم تلك الأنباء سرقتها للحساب الشخصى الخاص بالفنان على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

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وشمل البيان نفى عائلة فلوكس ما أشيع بشان القضية، مؤكدة أن ما حدث ناتج عن سوء فهم، وتقديرات خاطئة أدت إلى هذا الأمر، حيث بدأ الأمر فى شهر فبراير بإدارة حسابات الفنان أحمد فلوكس، من قبل أحد العاملين بشركة الدعاية والإعلان التى تديرها شقيقته المخرجة يسر فلوكس، وفوجئنا فى يوم من الأيام بوجود صفحة تحمل اسم الفنان، فطلب أحمد من المسئول عن صفحته الرسمية العمل على إغلاقها، من خلال تقديم البلاغات لإدارة موقع "فيس بوك".

وقرر أحمد تقديم بلاغً رسمى لدى مباحث الإنترنت، يشتكى فيه انتحال أحد الأشخاص شخصيته عبر الإنترنت، ليفاجأ بعدها بتحويل نشاط الصفحة إلى بيع الملابس، وتابعت شقيقته: أنه بتتبع مباحث الإنترنت الأمر، اكتشفوا أن من تقدم بالبلاغات من مكان يطابق عنوان شركته، وبالتالى أصبحت أنا –من وجهة نظرهم- المسئولة عن انتهاك الحساب الشخصى لأحمد فلوكس، ولم نعلم بالأمر إلا قبل أيام حين فوجئت أننى صدر حكم بحبسى 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وقامت الأسرة بعمل معارضة على الحكم، لمحاولة استوضاح الأمر، ومن جانبه، قام أحمد فلوكس بعمل تنازل عن المحضر، "فنحن أشقاء، وما حدث كله نتيجة سوء فهم ليس أكثر، فالقضية من شهر فبراير ولم نتابع مجراها حتى وصلنا إلى خبر الحبس المتداول".