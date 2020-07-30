شكرا لقرائتكم خبر عن "بتودينى وتجيبنى" أغنية فيلم الغسالة يتصدر تريند يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت أغنية "بتودينى وتجيبنى" الأغنية الرسمية لفيلم "الغسالة" بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، الذى يعرض رسميًا في دور العرض في موسم عيد الأضحى المبارك، تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد تحقيقه عددًا كبيرًا من المشاهدات فى يوم واحد بعد طرحها.

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فيلم "الغسالة" يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

وتدور الغسالة حول عمر، الذي يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من العقبات التي تمنعه من الارتباط بحب حياته. الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية.

وعادت دور العرض للعمل مرة أخرى بنسبة 25 % من طاقة استعيانها وذلك بعد إغلاق 3 أشهر، مع توقعات بزيادة نسبة التشغيل إلى 50 % بعد المذكرة التى تقدمت بها غرفة صناعة السينما إلى مجلس الوزراء لزيادة نسبة تشغيل دور العرض محاولة لإعادة الحياة مرة أخرى ولتشجيع المنتجين على طرح أفلام جديدة.