شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بيجامة الساحل.. روبي تخطف قلوب جمهورها بـ"الأبيض" في ليلة العيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة روبى الأنظار كالعادة فى أحدث ظهور لها، بعدما نشرت صورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، والتى ظهرت خلالها ترتدى ملابس منزلية باللون الأبيض، وتمتعت روبى فى إطلالتها الجديدة بوجه هادئ مزين بمكياج خفيف، وأقراط متدلية من أذنيها، فيما اعتمدت الفنانة فى تسريحة شعرها على تسريحة بسيطة هى "ذيل الحصان".

شاركت روبى الصورة مع جمهورها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، ولم تعلق عليها بأى كلمات، فيما تفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصورة ليعبروا عن حبهم وإعجابهم بفنانتهم المفضلة، وجاء هذا بعد أيام، من نشر النجمة روبى، صورة أخرى عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت خلالها ترتدى بيجامة وتقف فى الشرفة خلال قضاء إجازتها الصيفية بالساحل الشمالى، وحصدت الصورة آلاف الإعجابات بعد دقائق قليلة من نشرها.

وحينها أثارت صورة نشرتها الفنانة روبى، تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين، وانهالت التعليقات على صورة الفنانة روبى بالبيجامة، لكن جاء أبرز تعليق من إسلام الصياد زوج شقيقتها، حيث تفاعل مع الصورة، معلقا: "هى البيجامات الحلوة دى مبتطلعش إلا فى الصور يعني! أمال فى البيت هاريانا إسدالات وكاستور ليه طيب!"، ومن ثم ردت عليه الفنانة روبى قائلة: "الحلو حلو ولو صاحى من النوم والوحش وحش لوغسل وشه كل يوم يا إسو".

ومنذ ظهورها الأول على الشاشات اعتادت النجمة روبى على ‏خطف قلوب الرجال بملامحها الشرقية الجميلة، ومع كل صورة ‏تتصدرروبى التريند آخرها صورة بمايوه باللون الأبيض ‏والأسود، ومرتدية معه كاش مايوه باللون الأبيض الشفاف الذى ‏يبرز جمالها.‏

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وعلى جانب آخر، أكد المخرج محمد ياسين لـ"الخليج 365"، أنه حتى الآن لم يتعاقد على مشروع مسلسل "بدر البدور" المرشحة لبطولته الفنانة روبي، وتكتبه السيناريست مريم نعوم، لافتاً إلى أن المشروع ما زال قائما، وفى مرحلة المفاوضات حتى الآن، ولم يتم التوقيع معه بشكل رسمى حتى هذه اللحظة، حيث إن المسلسل ينتمى لنوعية الـ45 حلقة.

ومن ناحية أخرى تصور روبى مشاهدها فى فيلم "كيرة والجن" مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، كما تستعد لتصوير فيلم "السقوط فى حلم سوسن" مع النجم أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وعمرو عبد الجليل، وخالد أنور، بيومى فؤاد، محمد ثروت، وأخرون، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى.