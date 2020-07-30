شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة عروض البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال، والذى يقوده الفنان دكتور عادل عبده بعض العروض المسرحية فى عيد الأضحى المبارك، وذلك بدءا من ثانى أيامه، حيث سيعرض حفلتين للسيرك القومى الذى يقوده الفنان وليد طه، وذلك بمقر السيرك بالعجوزة على أن تكون الحفلة الأولى فى تمام الساعة الخامسة والنصف، والحفلة الثانية فى تمام الساعة الثامنة مساء.

وتتضمن فقرات السيرك أكثر من ثلاثة عشر فقرة متنوعة منها فقرة الساحر وفقرة المهرج وكذلك فقرة التوازن والبيسكليت وفقرة البلنسات والطوق الهوائى، وأيضا إستعراض الثعابين وإستعراض الحيوانات الأليفة، إلى جانب المطبخ الصينى، وفقرة السيلك وفقرة التنشين بالخناجر والكرابيك وفقرة استعراض الأسود والنمور، وذلك تحت إشراف الفنان محمد النوبى والفنان أشرف شعبان.

أما على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية فسيشهد المسرح حفلات للفرقة القومية للفنون الشعبية فى ثانى أيام العيد، وعروض فرقة رضا ثالث أيام العيد، أما رابع أيام لعيد ستعرض مسرحية "أليس فى بلاد العجائب" وحتى 17 أغسطس، تلك المسرحية التى استطاعت أن تحقق رقما قياسيا فى ايرادات المسرح المصرى حيث تجاوزت الإيرادات 2 مليون و750 ألف جنيه فى 113 ليلة عرض، وهى من إنتاج فرقة تحت 18 التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.

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المسرحية من بطولة مروة عبد المنعم، هانى عبد المعتمد، ضياء شفيق، حسن الشريف، بسمة ماهر، هبة محمد، نور الشرقاوى، محمد عمر، كريم عبد الشافعى، أحمد حموده، أحمد شومان، أحمد عبد المعبود، عبد الحميد جبر، مصطفى محمد، ليلى عبد الحميد، نور شادى سرور، حور الشاذلى، أشعار عادل سلامة، ألحان جون خليل، موسيقى مارك إسكندر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور حازم شبل، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس نعيمة عجمى، ماسكات دكتور محمد سعد، تأليف وإخراج محسن رزق.