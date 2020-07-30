شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة تطلق مشروع "أبطال من بلدنا" سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلاقا من ضرورة التعريف ببطولات وتضحيات أبناء القوات المسلحة البواسل الذين قدموا حياتهم فداء للوطن، قامت وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم بإطلاق مشروع " أبطال من بلدنا" من أجل تخليد أولئك العظماء واستنهاض الهمم لإستكمال المسيرة الحضارية، ويهدف هذا المشروع إلى تحويل قصص الأبطال التى ضمها كتاب حكايات الولاد والأرض للكاتب الصحفى محمد نبيل إلى أعمال مسرحية من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة والذى يرأسها الدكتور أحمد عواض.

وستطوف تلك الأعمال المسرحية مختلف أنحاء البلاد لإلقاء الضوء على الأمجاد التى حققتها أبناء القوات المسلحة بهدف المساهمة فى بناء الشخصية الوطنية، وستضم المرحلة الأولى من مشروع " أبطال من بلدنا" ستة محافظات وهم " محافظة بور سعيد، محافظة الجيزة، محافظة أسيوط، محافظة الدقهلية، محافظة الغربية، محافظة أسوان" على أن يتم استكمال باقى المحافظات تباعا، حيث أن الذاكرة الوطنية تزخر بالكثير من البطولات التى قدمها أبناء الوطن الذين ستبقى سيرتهم عبرة وقدوة للأجيال القادمة .

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مشروع" أبطال من بلدنا " سينطلق فى النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، ويشرف عليه الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة والذى يرئسها الفنان أحمد الشافعى، والتى تعمل على تقديم معالجات مسرحية لقصص بطولات كتاب حكايات الولاد والأرض، وسيبأ المشروع فى المدينة الباسلة بور سعيد حيث سيقدم المخرج محمد العشرى حكاية الشهيد جندى مقاتل مصطفى خضر، أما فى محافظة أسيوط سيقدم المخرج خالد أبو الضيف قصة الشهيد الجندى المقاتل أبانوب ناجح مرزوق ، وفى محافظة الجيزة يقدم المخرج أحمد طه قصة الشهيد جندى محمود حامد أبو العلا، أما محافظة الدقهلية تقدم قصة الشهيد على على السيد من إخراج السعيد منسى، وفى محافظة الغربية يقدم المخرج السيد فجل قصة الشهيد رقيب محمد السيد إسماعيل، وفى أسوان يقدم المخرج شاذلى فرح قصة الشهيد جندى عمرو حسين عبد الله.