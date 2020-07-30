محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: حرصت المذيعة بوسي شلبي على تذكر زوجها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، قبل ساعات من حلول عيد الأضحى المبارك. ونشرت بوسي صورتها من أمام قبر زوجها الراحل، مرتدية قناعا للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وعلقت "الدعاء لأمواتنا زوجي وأمي وأختي وحبيبة قلبي رجاء. ارحمهم يا رب". Advertisements وعلقت الفنانة سوزان نجم الدين على صورة بوسي، وكتبت "الله يرحمهم جميعا ويصبرك ياحبيبة قلبي"، فيما كتبت الفنانة سوسن بدر "الله يرحمهم ويغفر لهم وتعيشي وتفتكري حبيبتي". محمود عبدالعزيز من مواليد شهر يونيو عام 1946، توفي بعد صراع مع المرض في نوفمبر من عام 2016.

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كانت هذه تفاصيل خبر بوسي شلبي ترتدي قناعا للوقاية من "كورونا" في زيارتها لقبر محمود عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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