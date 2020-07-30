"منصة OSN" تعرض 33 فيلماً قصيراً ابتداءً من أول أيام عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرض منصة OSN ابتدءًا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، غدًا الجمعة 31 يوليو، 33 فيلمًا قصيرًا، وهي مجموعة من الأفلام المختارة للعرض التليفزيوني من عدد كبير من الدول العربية، وشاركت في مئات المهرجانات العربية والعالمية المرموقة من بينها: كان وتورنتو وفينيسيا ولوكارنو ودبي.

وتعرض الأفلام التي نافس بعضها على جوائز أوسكار وبافتا مصحوبة بترجمة عربية أو إنجليزية أو كلاهما معاً إن تطلب الفيلم.

وعن عروض الأفلام قالت رولا كرم، الرئيسة التنفيذية بالإنابة لقسم المحتوى في شبكة OSN: "يسعدنا أن نوفر لمشتركينا أفضل ما قدمته السينما العربية المستقلة، لتسليط الضوء على هذه الأفلام التي تستحق المشاهدة، إذ عادةً ما يقتصر عرضها على العروض ومهرجانات الأفلام الخاصة، لذا يسرنا أن نقدم هذا اللون المميز من الفن للمشاهدين في المنطقة وأن نشجع صنّاع الأفلام العرب من خلال عرض أكثر من 30 من أفلامهم القصيرة على منصتنا، على قناة OSN ياهلا سينما وتطبيق OSN للمشاهدة أونلاين".

ومن جانبه يقول المحلل السينمائي علاء كركوتي الشريك المؤسس في مركز السينما العربية ورئيس مجلس إدارة شركة MAD Solutions "لأول مرة في تاريخ الأفلام العربية القصيرة، أصبحت مجموعة ضخمة من الأفلام متاحة على منصة عريقة بحجم OSN، وهذا ضمن استرتيجيتنا طويلة المدى لتأسيس قاعدة جماهيرية أوسع للسينما العربية منذ تأسيس الشركة قبل عشرة أعوام ونجحنا في وضع الأفلام العربية القصيرة على خارطة المنصات الرئيسية".

وفيما يلي قائمة بالأفلام المعروضة وأبرز المعلومات عنها:

أسترا

إخراج: نضال فيفة

بلد الإنتاج: تونس

شهد عرض العالمي الأول في مهرجان دبي السينمائي الدولي.

الببغاء

إخراج: دارين ج. سلام وأمجد الرشيد

بلد الإنتاج: الأردن

من بطولة النجمين هند صبري وأشرف برهوم، ويحكي قصة عائلة تونسية يهودية تحاول الاستقرار في حيفا الفلسطينية عام 1948.

تحت الأثواب

إخراج: ميشال زرازير

بلد الإنتاج: لبنان

شارك وفاز بعشرات الجوائز الدولية، عن قصة لكاهن مرموق يذهب إلى كنيسة معزولة للقيام ببعض الأعمال، ولكن الصدفة تضعه فوق لغم.

عبد الله وليلى

إخراج: عشتار الخرساني

بلد الإنتاج: العراق – المملكة المتحدة

أب مصاب بفقدان الذاكرة، بينما تحاول ابنته التي انتقل للعيش معها أن تجعله يتأقلم مع المجتمع الجديد وأن تجعله يتحدث الإنجليزية بينما يتمسك هو بالماضي.

عيني

إخراج: أحمد صالح

بلد الإنتاج: فلسطين – الأردن

فاز بجائزة أفضل فيلم تحريك قصير ضمن جوائز أوسكار للطلبة.

خمسة أولاد وعجل

إخراج: سعيد زاغة

بلد الإنتاج: الإمارات

حصل على جائزة الوهر الذهبي في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، بجانب السعفة الفضية في مهرجان المكسيك السينمائي الدولي، وكان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان دبي السينمائي الدولي‎.

أبراهام

إخراج: علي كريم عبيد

بلد الإنتاج: العراق والإمارات العربية المتحدة

شارك في أكثر من 10 مهرجانات دولية منها دبي السينمائي الدولي، مالمو للسينما العربية، روتردام للفيلم العربي.

الجفت، الواوي، الذئب والصبي

إخراج: وليد مونّس

بلد الإنتاج: لبنان

بلد الإنتاج: وصل للقائمة القصيرة لجائزة أوسكار أفضل فيلم قصير

دقيقة

إخراج: دينا ناصر

بلد الإنتاج: الأردن

شارك في عشرات المهرجانات الدولية وفاز بجوائز منها: جائزة الجمهور من مهرجان بيروجيا السينمائي للأفلام الاجتماعية، جائزة أفضل فيلم لمخرج فلسطيني من مهرجان نظرة للأفلام الفلسطينية القصيرة.

ماريه نوستروم

إخراج: رنا قزقاز وأنس خلف

بلد الإنتاج: فرنسا وسوريا

فاز بعشرات الجوائز من مهرجانات عربية ودولية في أمريكا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، أسبانيا وغيرهم.

سرمد

إخراج: عبد الله الحُميري

بلد الإنتاج: الإمارات

شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان دبي السينمائي الدولي

Submarine

إخراج: مونيا عقل

بلد الإنتاج: لبنان

يتحدث عن أزمة النفايات في لبنان، وشارك في عشرات المهرجانات منها كان وتورونتو .

فاتوم

إخراج: محمد علي النهدي

بلد الإنتاج: تونس

حائز على جائزة الجمهور الشباب من مهرجان مونبلييه الدولي لسينما البحر المتوسط (سينيميد) بفرنسا.

سلام

إخراج: زين دريعي

بلد الإنتاج: الأردن

فاز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان الجونة، وتنويه خاص من مهرجان مالمو.

ليلك

إخراج: ميرا شعيب

بلد الإنتاج: لبنان، الأردن ألمانيا

كان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان الفيلم اللبناني في سيدني بأستراليا

رجل يغرق

إخراج: مهدي فليفل

بلد الإنتاج: الدنمارك – المملكة المتحدة - اليونان

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وصل إلى القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار وترشح لجائزة أفضل فيلم بريطاني قصير ضمن جوائز بافتا.

تأديب

إخراج: كريستوف م. صابر

بلد الإنتاج: سويسرا – فرنسا

أب غاضب يصفع نجله في سوبرماركت، ويتدخل بعض المتواجدين حينها بين رافض ومدافع عن الأب وآخرون لا يهمهم ما يجري، وفاز الفيلم جائزة أفضل مخرج من مهرجان زاوية للأفلام القصيرة.

كرومة

إخراج: بوبكر بوخاري

بلد الإنتاج: الإمارات العربية المتحدة

شارك الفيلم في أكثر من 70 مهرجان وحاصل على العديد من الجوائز للمخرج الجزائري بوبكر بوخاري، منها أفضل فيلم تحريك قصير من مهرجان نيويورك الدولي للأفلام القصيرة، مهرجان بيناين السينمائي بالمملكة المتحدة.

قنديل البحر

إخراج: داميان ونوري

بلد الإنتاج: الجزائر، الكويت، الولايات المتحدة

كان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان كان السينمائي، كما فاز بأكثر من 8 جوائز من بينهم مهرجانات دولية عديدة.

السوق المركزي

إخراج: صالح ناس

بلد الإنتاج: البحرين

يمتلك السوق المركزي سجلاً حافلاً بالجولات المهمة في المهرجانات السينمائية، منها: مهرجانات مونتريال، دبي، كالغاري في كندا.

آدم

إخراج: محمد المرادي

بلد الإنتاج: سوريا

حائز على الجائزة البرونزية من مهرجان أيام دمشق السينمائية.

بونبونة

إخراج: ركان مياسي

بلد الإنتاج: فلسطين، لبنان

حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي، وشارك في أكثر من 20 مهرجان سينمائي حول العالم.

بلبل

إخراج: خديجة لمكشر

بلد الإنتاج: تونس

من بطولة النجمة التونسية فاطمة بن سعيدان، وهو فيلم كوميدي شارك في عدة مهرجانات عربية وعالمية.

Passengers

إخراج: سيمون بورتس

بلد الإنتاج: أستراليا

عن علاقة طفل بوالده الذي يحاول أن يرتبط بهم بسبب انفصاله عن والده فيصطحبه في رحلة لإعادة تجديد علاقتهما، وشارك الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية.

تدنيس

إخراج: كريستوف م. صابر

بلد الإنتاج: سويسرا – فرنسا

يحكي قصة شاب ذو نفوذ يتهم بسرقة أموال مسجد أحد الأحياء بفرنسا، وشارك الفيلم في عشرات المهرجانات منها أيام قرطاج السينمائية.

Wasteland

إخراج: لطيفة سعيد

بلد الإنتاج: الجزائر

عن نظرة الرجل العربي للجنس ومدى معرفته به، وفاز الفيلم بـ 15 جائزة دولية واختير في أكثر من 50 مهرجان.

احتجاز

إخراج: هاجر النعيم

بلد الإنتاج: السعودية - أمريكا

من بطولة النجوم ماريا زريق والأمريكي برادلي جريج، ويتناول قضايا مثل الإرهاب واللاجئين ونظرة أمريكا للشرق اللأوسط.

الزمن الباقي

إخراج: محمد الحمادي

بلد الإنتاج: الإمارات

شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان دبي، ويحكي عن اثنان من البشر في صراع نفسي، جسدي وأخلاقي من أجل البقاء على قيد الحياة.

طعمى السمكات

إخراج: مارك سلامة

بلد الانتاج: لبنان

حاصل على أربع جوائز دولية وهي شهادة الامتياز كأفضل عمل أول لمخرجه، ضمن فعاليات مهرجان كندا السينمائي الدولي، الميدالية الفضية من الجوائز الدولية للفيلم المستقل، أفضل فيلم طلابي من مهرجان أزيرونا للفيلم القصير، وأفضل فيلم قصير من مهرجان الفيلم بالنرويج.

Nocturne in Black

إخراج: جيمي كيروز

بلد الإنتاج: لبنان

وصل إلى القائمة القصيرة لجائزة أوسكار أفضل فيلم روائي قصير 2017، وقائمة الترشيحات النهائية لجوائز البافتا لأفلام الطلبة.

Before We Heal

إخراج: نديم حُبيقة

بلد الإنتاج: لبنان

شارك في العديد من المهرجانات الدولية، ومنها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأيام قرطاج السينمائية، ومهرجان الفيلم اللبناني.

الساعة الخامسة

إخراج: أيمن الشطري

بلد الإنتاج: العراق

حصل على تنويه خاص من مهرجان مالمو للسينما العربية، وشارك في مهرجان دبي وأيام قرطاج السينمائية وأيام بيروت السينمائية.

بهية ومحمود

إخراج: زيد أبو حمدان

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية – لبنان – الأردن - الإمارات العربية المتحدة

وصل إلى قائمة الترشيحات الأولية لجائزة أوسكار لأفضل فيلم قصير، وحاصل على جائزة أفضل فيلم من مهرجان بالم سبرينج.