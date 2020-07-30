كاظم الساهر يهنئ الجمهور بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: هنأ الفنان كاظم الساهر الجمهور بعيد الأضحى المبارك، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك". ونشر كاظم صورة للمعايدة، معلقًا "كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. عيد أضحى سعيد". جدير بالذكر أن أغنية "آه وآهين" كانت من أخر الأغاني التي طرحها كاظم الساهر الفترة الأخيرة، وهي من كلماته وألحان الموسيقار طلال.

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