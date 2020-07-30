تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره في وقفة عرفات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

هنأ النجم تامر حسني جمهوره بحلول عيد الأضحى المبارك، وبعث له رسالة.

كتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك :"في وقفة عرفات ، في هذا اليوم المبارك العظيم أحب ادعيلكم كلكم اللي متابعني واللي مش متابعني، لكل حد محتاج الدعاء يارب الدعاء دا يوصل، ربنا يفرح قلبك و ينصرك و تحقق أحلامك كلها ويرزقك ربنا من أجمل أبواب رزقه الواسع واللي بيحب حد ربنا يجمعه بيه ويبقى من نصيبه واللي نفسه في شغل معين ربنا يبعتهوله".

وأضاف:" واللي نفسه يكبر في شغله ربنا يعلي مراتبه ويكبر واللي نفسه ينجح في الدراسة ربنا ينجحه بأعلى الدرجات ويشفي كل مريض اللهم آمين اللي نفسه يتوب عن شيء معين ربنا يغفرلك كل ذنوبك ويبدلهالك حسنات ويصبرك ويقويك".

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وتابع:" وأي حد متخيل ان ذنوبه كترت ينوي حالاً انه يفتح صفحه جديده مع ربنا وربنا غفور ورحيم وتواب وبيحب التوابين يلا ندعي كلنا لبعض يلا نمسك موبايلاتنا ونطلع اسماء ناس ناسينهم وندعيلهم في ظهرهم من قلوبنا لعل الدعاء يعودلك انت عشر أضعاف، كل سنه وانتوا راضيين ومنصورين وطيبين".

تامر حسني ينتظر عرض فيلمه "مش أنا"، بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق في أولى التجارب الإنتاجية لحسام حسني شقيق تامر.